Landau ist heiß und wird immer heißer – das ist jetzt nicht im Sinne von „sexy“ gemeint (wobei das natürlich zutrifft), sondern tatsächlich so. Davon geht das Klimaanpassungskonzept der Stadt aus. Eine Idee zum Gegensteuern: Grünzüge verstärken, damit mehr Luft aus dem Pfälzerwald in die Innenstadt und die östlichen Teile strömen kann. Eine weitere Idee: Pocket-Parks, die alle paar Hundert Meter Schattenoasen bilden sollen. Dafür sollen – wen wundert’s – laut dem zuständigen Dezernenten Lukas Hartmann Fahrbahnen von Straßen enger werden und Parkplätze wegfallen. Die Mobilitätsabteilung legt unter dem Grünen einen krassen Spagat hin. Parkplätze hier weg, dort werden sie geschaffen, hier wieder ein paar weg, dort am Messplatz verschwindet ein Radweg, dafür kommen Parkplätze hin. Dann wird gefeiert, dass die Stadt so viele Abstellplätze in der Innenstadt geschaffen habe, wie noch keiner in den letzten drölfzig Jahren, obwohl man ja gegen Autos ist. Die ganze City-Parkplatz-Rochade erinnert an ein Hütchenspiel. Mal schauen, wer zuerst den Durchblick verliert.