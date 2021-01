Homeschooling ... Auch so ein Thema, das uns seit Beginn der Pandemie begleitet. Immerhin hat das gewisse Vorteile für die jungen Leute. Sie müssen sich keine durchsichtigen Ausreden mehr einfallen lassen, wenn sie sich vor den Bildschirm hocken und zocken wollen. Dabei gibt es einen neuen Dreh, mit dem die Kinder die gestressten Eltern glücklich machen können: „Ich geh jetzt ans Homeschooling“ löst einen Schweißausbruch bei den Alten aus. Fügt der kluge Jugendliche aber die Bemerkung „und ich schaff das alleine“ an, sind die Eltern glücklich und nerven nicht mit Fragen. Tschakka! Gut, es ist gelogen – auch kein Problem. Immerhin haben die Kinder dann zumindest etwas vom Mainzer Bildungsministerium gelernt. Die nehmen es auch nicht so genau mit der Wahrheit. Im September und Dezember hat das Hubig-Ministerium Aussagen von Wissenschaftlern bei Expertenanhörungen verfälscht, um gut dazustehen. Es ging um die Sicherheit von Schulen in der Pandemie. Von Ministerien lernen, heißt fürs Leben lernen!