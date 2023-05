Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als es in England vor vielen Jahren massive Probleme gab mit der Nuklearforschungsanlage Windscale, hat man sie einfach umbenannt in Sellafield. Zugegeben, ein so eleganter Trick scheidet für das Landauer