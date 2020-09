Heizpilz oder Kühlpils, das ist hier die Frage. Die Nachricht, dass der Stadtvorstand Ersteres nicht verbieten möchte, lässt Gastronomenherzen höher schlagen. Damit wäre es für die Bars und Kneipen also locker möglich, eine wohlig-warme Außentemperatur von 30 Grad auch im tiefsten Landauer Winter herzu... Moment. Winter? War da was? Damals, anno dunnemals, als es noch einen richtigen Winter gab, wären die Heizstrahler wirklich nützlich gewesen. Aber heute? Rückblick. 17. Dezember 2019. 15 Grad Höchsttemperatur. Da sollen Heizstrahler her, weil die Leute sonst frierend daheim bleiben? Echt jetzt?