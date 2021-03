Ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Superman. So etwa lautet der Anfang eines Songs aus einem amerikanischen Musical. Erzählt wird die Geschichte eines im Alltag ganz unscheinbaren Mannes mit dicker Brille, der sich dank magischer Kräfte in einen fliegenden Helden verwandelt, wenn es mal wieder gilt, die Welt zu retten. Die in den 1930-er-Jahren erschaffene Comicfigur hat sich zum Stammvater etlicher ähnlicher Heldenfiguren wie Batman oder Spiderman entwickelt. Wie auch immer: Auch in Landau ist bei der Landtagswahl am Sonntag mit Florian Maier als Gewinner des Direktmandats etwas am Firmament aufgegangen, was sich für die SPD hoffentlich zu einem Helden entwickelt. Gut, ein rotes Cape hat Maier nicht, aber immerhin hatte er im Wahlkampf auf ein rotes Rad gesetzt. Peter Lerch (CDU) muss sich dagegen nach zwei Jahren Landtag wieder gründlich erden. Vom Superman zurück zum Mann mit der Brille.