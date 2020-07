Der städtische Plan für Radfahrer ist eindeutig: Auf seinem Weg folgt der gemeine Biker den amtlich festgelegten Vorrangrouten zu seinem Ziel. Wenn jetzt jemand aus dem Südwesten Richtung Innenstadt will, fährt er gefälligst künftig über den Goethepark, durch die neue Unterführung, über den neuen Kreisel und dann um die Fußgängerzone herum – egal, wo er genau hin will. Was der vorige Stadtrat übersehen hat: Der Mensch fährt den Weg, den er nehmen möchte. Der Radfahrer an sich ist zudem Anarchist. Wenn’s passt, wird vor der roten Ampel auf den Bürgersteig gewechselt, Einbahnstraßen sind auch egal, hat man mal die Überreste eines Hundewelpen in den Speichen hängen, wird das Rad am Samstag halt geputzt. Beigeordneter Lukas Hartmann versucht, den Anarcho-Bikern Brotkrumen – Verzeihung: bauliche Maßnahmen – als Wegmarken auszustreuen und sie auf den rechten Pfad der Verwaltung zu locken. Klappt bestimmt.