Mannheim hat schon seinen zweiten, Landau bekommt vielleicht bald seinen ersten: Die Rede ist vom Nachtkultur-Beauftragten, Nachtkultur-Manager oder sogar Night-Mayor. Dass das Amt in Mannheim nach gerade mal einem Jahr schon wieder vakant war, sagt möglicherweise etwas aus über seine Bedeutungsschwere. Nun gut. Die Landauer Sozialdemokraten erhoffen sich neuen Schwung für das Nachtleben, denn die Stadt hat einige Vergnügungsstätten eingebüßt. Zugegeben: Sie haben auch registriert, dass sich die „Ausgehkultur“ auf öffentliche Freiflächen verlagert und es zu Interessenkollisionen kommt. Davon können Südpark-Anwohner ein Lied singen. Da Mayor Bürgermeister heißt, bietet sich ein möglicherweise nicht mehr voll ausgelastetes Mitglied des Stadtvorstands für den Posten an: Maximilian Ingenthron (SPD). Der kennt das Problem schon aus seiner früheren Zeit als Ordnungsdezernent. Es darf nur nicht passieren, dass er sich dann im Südpark mit seinem Nachfolger Lukas Hartmann (Grüne) lautstark in die Haare gerät ... boe