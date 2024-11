Wer sich mal wieder einen richtig guten Horrorstreifen reinziehen will, der braucht dafür kein Kino. Da reichen aktuell schon die Bundestagsdebatten auf Phoenix. Die Ampel-Darsteller aus Berlin bringen ein oscar-reifes Hauen und Stechen auf die Leinwand. In Landau reicht’s nur für die B-Movie-Variante. Aber auch der hiesige Cast zeigt ganz ansehnlich, wie man Gruselstimmung verbreitet. Die besten Geschichten schreibt bekanntlich das Leben. Im Spukhaus am Rathausplatz hat der Großmeister die Messer gewetzt, um dann ganz geisterhaft zu verschwinden. Bühne frei für den verstoßenen grünen Augapfel und seine Monster AG, die keine Gelegenheit auslassen, um Feuerchen zu legen. Tja, weiß man doch, gehört zum Halloween-Einmaleins: Süßes, sonst gibt’s Saures.