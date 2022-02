Kaum gibt es eine kontroverse Debatte in Deutschland, liegt der Nazi-Vergleich nahe. Diesmal haben die Freien Wähler zum Angriff auf den Leerstandsmelder der Grünen und die geforderte Wohnraumschutzsatzung die braune Brut bemüht. Ein bisschen übertrieben, wenn man sich anschaut, was die Blockwarte damals so gemacht haben. Ob die Erfassung und Dokumentation dessen, was jeder von der Straße aus sehen kann, mit Denunziation der Nachbarn und dem Verpfeifen von Menschen, die Juden geholfen haben, vergleichbar ist – nun ja. Nimmt man es genau, fragen sich die Freien Wähler auch nur, wo der Übergang zum Blockwart ist. Macht’s ein wenig besser, aber nicht viel. Das Problem „Leerstand ist sichtbar“ ließe sich übrigens leicht vonseiten der Eigentümer lösen. Nein, nicht, indem man vermietet – das wäre Quatsch. Einfach vor die Fassade eine riesige Sichtschutzplane klatschen. Spart sogar den möglicherweise nötigen neuen Anstrich des Hauses. Lösungen können auch mal ganz simpel sein.