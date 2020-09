Berufsschüler haben letztens Proben aus dem Schwanenweiher entnommen. Was da so alles rumschwimmt ist leider nicht bekannt, die Proben wurden nur nicht-öffentlich ausgewertet. Unser Karikaturist meint, die Suhle könnte Gas für eine Biogas-Anlage liefern. Der Gedanke ist naheliegend, denn am Schwanenpfuhl riecht es gerne mal nach sehr, sehr totem Fisch, Enten- und Hundekot sowie Menschenurin. Gerüchten zufolge haben sich einige der dort lebenden Tiere aus Verzweiflung bereits für eine Kurzanstellung in einer nahegelegenen Metzgerei beworben. Wir freuen uns hier auch aufs Ausbaggern des Tümpels im Zuge der Sanierung. Die Redaktion tippt darauf, dass in der Schlammschicht über dem Grund 93 Fahrräder, 212 Altreifen, die Überreste zweier römischer Kaiser, die Bibliothek von Alexandria, Außerirdische, das Bernsteinzimmer und das Gehirn eines Autors veganer Kochbücher gefunden werden.