Schulranzen, Mäppchen mit Bleistift, Lineal und Radiergummi, dazu für die Erstklässler die Schultüte mit netten kleinen Überraschung – so sah der Schulanfang früher einmal aus. Heute sind die wichtigsten Utensilien: Maske, Taucherbrille, Desinfektionsmittel, Handschuhe. Und Lehrer sollten Beruhigungspillen nicht vergessen und sich vor Schulbeginn in Meditation üben. Es wird ab Montag ein weiteres Schuljahr im Ausnahmezustand sein. Wieder keine Klassenausflüge, keine Schulfreizeiten, keine Abschlussfahrten. Zumindest können sich Schüler und Lehrer jetzt noch im Schulgebäude persönlich begegnen. Wir sollten alles dafür tun, das es so bleibt.