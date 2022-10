Der Kapuzineraffe „Pongo“ (22) aus Rohrbach ist eingeschläfert worden. Das hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt. Das in einem Privathaus lebende Tier war aus verschiedenen Gründen bundesweit mehrfach in die Schlagzeilen geraten, zuletzt in der „Bild-Zeitung“, weil seine Halterin Mitte September verstorben ist und deren Lebensgefährte eine Auffangstation für den betagten Affen suchte. „Er hat getrauert und nichts mehr gefressen“, sagt Kemal Tosun (64). „Es wäre mit sehr schwer gefallen, ihn wegzugeben, aber ich hätte es alleine nicht mehr geschafft.“ Der Zustand von „Pongo“ habe sich in den vergangenen Tagen dann nochmals stark verschlechtert. In Abstimmung mit dem Veterinäramt sei die Entscheidung gefallen, „Pongo“ im Landauer Zoo einschläfern zu lassen. Er habe durch die Trauer die Hälfte an Gewicht verloren, sagt Kemal Tosun.