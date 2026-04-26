Wegen Sanierungsarbeiten auf der A65 kommt es in den kommenden Wochen zu Behinderungen. Einzelne gesperrte Auf- und Abfahrten können zu Engpässen führen.

Die A65 bei Landau wird im Sommer saniert. Gearbeitet wird größtenteils in den Sommerferien, sodass vor allem der Berufsverkehr möglichst wenig beeinträchtigt werde, teilt der südpfalzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) mit.

Wie die Pressestelle der zuständigen Autobahn GmbH auf Anfrage bestätigt, soll zunächst der Bereich zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Nord saniert werden. Eine anschließende Sanierung zwischen Landau-Süd und Landau-Zentrum sei noch in Planung. Die Kosten für beide Maßnahmen sollen sich auf rund 4 bis 5 Millionen Euro belaufen.

Die Bauarbeiten werden jeweils für eine Richtungsfahrbahn durchgeführt. Während die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen saniert wird, soll es auf der anderen Seite in Richtung Karlsruhe keine Einschränkungen geben. Fahrer können in dieser Zeit nicht die Auffahrt Landau-Zentrum in Richtung Ludwigshafen nicht nutzen. Die Abfahrt jedoch schon. Während der Arbeit an der Fahrbahn in Richtung Karlsruhe soll die andere Seite in Richtung Ludwigshafen uneingeschränkt nutzbar sein, sowie die Auffahrt von Landau-Zentrum Richtung Karlsruhe. Die Ausfahrt werde jedoch gesperrt. Der übrige Verkehr soll währenddessen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden, es könne durch die Verengung der Fahrbahn also auch zu Staus kommen.

Die Bauarbeiten seien nötig, da der vorhandene Fahrbahnbelag kaputt sei. Die Sanierung soll, so die Autobahn GmbH weiter, die Verkehrssicherheit erhöhen, zum Erhalt der A65 als wichtiger Verkehrsachse beitragen sowie auch dem Lärmschutz dienen. Laut Gebhart werde ein „moderner, lärmgeminderter Fahrbahnbelag“ aufgetragen, der den Straßenlärm deutlich verringern und die Anwohner entlasten soll. Dieser Asphalt mit dem Namen „Splittmastixasphalt lärmarm“ (SMA LA) würde erfahrungsgemäß zu einer geringeneren Lärmbelastung führen. Die Bauzeit werde auf einige Wochen geschätzt, genaue Daten werden von der Autobahn GmbH nicht genannt.