Die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands jährt sich am Mittwoch, 8. Mai, zum 79. Mal. Die Stadt Landau wird den Tag der Befreiung mit einer Gedenkfeier im historischen Empfangssaal im Rathaus begehen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Beginn ist um 17 Uhr, teilt die Stadtverwaltung mit. „Als freiheitliche und demokratische Gesellschaft gehört es zu unseren Pflichten, gemeinsam an die Opfer und an die Schrecken von Krieg und Faschismus zu erinnern“, ist Oberbürgermeister Dominik Geißler überzeugt. Er wird die Gedenkfeier am 8. Mai, die den demokratischen Neubeginn in Landau 1945 zum Themenschwerpunkt haben wird, mit einer kurzen Ansprache eröffnen. Ihm folgen ein historischer Vortrag von Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer sowie kurze Impulse der Dekane Axel Brecht und Volker Janke.