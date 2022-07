Unbekannte haben an der St. Joseph-Kapelle an der Landstraße 512 zwischen Hainfeld und Rhodt die massive Holzeingangstür eingetreten. Das wurde nach Angaben der Polizei in Edenkoben am Freitagabend, 15. Juli, festgestellt. Sie bittet um Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 06323 9550. Das auch als Maximilian- oder Max-Josephkapelle bekannte Bauwerk steht unter Denkmalschutz. Es besteht aus einem kleinen Rechteckbau aus rotem und hellem Sandstein mit einem weit vorspringenden, auf Holzstützen ruhenden Walmdach. Es ist 1824 errichtet worden aus Anlass des 25-jährigen Regierungsjubiläums des bayerischen Königs Max-Joseph I.. Es hatte an der Stelle aber bereits einen Vorgängerbau von 1685/86 gegeben.