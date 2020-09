Der Landauer Kanu-Club ist vor 70 Jahren, am 13. April 1950, gegründet worden. Da wegen der Corona-Krise keine Feier im April möglich war, holt dies der Club am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, um 14 Uhr nach. Das teilt der Vorsitzende Eckhard Koch mit. Der Verein möchte einen Jubiläumsbaum pflanzen und bei einem Glas Sekt mit unseren Gästen über die jüngere und ältere Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft plaudern. „Das Vereinsleben war eine ganze Zeit sehr eingeschränkt. Für viele Menschen weltweit war und ist aber der Sport an der frischen Luft Trost und Ablenkung und natürlich gesund für Körper und Geist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dafür stehe der Verein.