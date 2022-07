Die CDU-Fraktion im Stadtrat will, dass der Müll in Landau wieder an den Grundstücken abgeholt und auf Sammelplätze verzichtet wird, zu denen Anwohner ihre Tonnen bringen müssen. Die Sammelplätze waren eingerichtet worden, weil viele Straßen und Gassen in Innenstadt und Stadtdörfern zu eng sind oder nicht über Wendemöglichkeiten verfügen. Laut EWL war es daher nicht mehr zulässig, sie rückwärts zu befahren. Inzwischen haben zwei moderne Müllfahrzeuge des EWL Schnittstellen, an die Rückfahrkamera-Systeme angeschlossen werden können. Diese sind vom EWL getestet worden. EWL-Dezernent Maximilian Ingenthron sicherte zu, dass die Sammelplätze schrittweise reduziert werden. Details müssen aber erst noch in den Ausschüssen besprochen werden. Die CDU regte am Dienstagabend im Stadtrat an, beim EWL aufgelaufene Überschüsse für die Kamerasystem zu verwenden oder sogar kleinere Müllfahrzeuge zu beschaffen.