Puh, da hat die Landauer CDU-Findungskommission noch mal Glück gehabt. Nein, nein, vom Wahltermin oder Ähnlichem ist noch nicht die Rede – sondern vom Kandidaten. Dominik Geißler tritt an. Das verkündeten Partei und Fraktion jüngst. Nun haben die beiden Organe eine digitale Kennenlernrunde veranstaltet – das erstaunliche Ergebnis: Die 40 teilnehmenden Christdemokraten mögen Geißler. Man habe Fragen stellen können. Kurzweilig sei es gewesen. Die Anwesenden zeigten sich motiviert. Wir hatten kurz überlegt, die Meldung in die Tonne zu kloppen, sie ist so überraschend wie die Feststellung, dass es ins Auto regnet, wenn das Dach abgesägt wurde. Eine Nachricht wäre das hier gewesen: „Wir haben Dominik Geißler kennengelernt. Wir mögen ihn nicht und haben uns durch 200 Minuten Monolog gelangweilt. Auch Alkohol in rauen Mengen hat die Stimmung nicht verbessert. Hoffentlich merkt das der Wähler nicht. Gut, immerhin ist er nicht Kai Schürholt. Ihre CDU Landau.“ Na ja, vielleicht nächstes Mal.