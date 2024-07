Ab Montag wird die Godramsteiner Hauptstraße ab Höhe der Hausnummer 130 bis zur Hausnummer 141 voll gesperrt. Grund hierfür sind Bauarbeiten – der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) lässt acht Anschlussleitungen sanieren. „Diese vom Hauptkanal in der Straßenmitte abzweigenden Anschlüsse sind teilweise mehr als 60 Jahre alt“, erläutert Mitarbeiterin Andrea Eckrich. „Mit der Zeit haben die Steingut- und Betonrohre Risse bekommen, oder es gibt Verschiebungen an den Muffen der Rohrstücke. Dadurch kann Schmutzwasser ins Erdreich sickern.“ Um die Umwelt zu schützen, lässt der EWL deshalb nun die alten Rohre durch neue aus Kunststoff ersetzen. Anwohner sollen außerhalb der Baustelle parken, während der Arbeiten können sie nicht mit dem Auto zu ihren Grundstücken fahren. Die Kita bleibt anfahrbar. Der Verkehr wird großräumig an der Baustelle vorbeigeleitet. Für Fußgänger gibt es an der Baustelle einen Durchgang. Radfahrer werden gebeten, ihr Fahrrad dort zu schieben. Der EWL hat den Zeitpunkt der Sanierung bewusst gewählt, da die Stadt im Herbst eine neue Straßendecke für die Godramsteiner Hauptstraße plant. Die Arbeiten sollen bis spätestens 2. August beendet sein. Für die Abfallentsorgung werden in dieser Zeit Sammelplätze eingerichtet. Wegen der Sperrung können auch die Busse der QNV nur eingeschränkt fahren. Die Linie 520 bedient in Godramstein die Haltestellen Schlössel und Steingasse nicht. Fahrgäste werden gebeten, auf die in der Bahnhofstraße eingerichtete Ersatzhaltestelle mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Steingasse auszuweichen.