Die bereits angekündigte, aber wegen krankheitsbedingter Ausfälle verschobene Sanierung der Abwasserkanäle im Bereich der Zweibrücker und Weißenburger Straße sowie der Schlossstraße in Landau startet am Montag. Wie der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mitteilt, sind die Rohre in die Jahre gekommen. Die wichtigen Verkehrsachsen werden für die Sanierung abschnittsweise verengt, teilweise wird der Verkehr umgeleitet. Nach jeweils zwei Tagen zieht die Baustelle dann weiter, insgesamt sind vier Abschnitte geplant. Die Arbeiten sollen Ende April abgeschlossen sein – sofern es trocken bleibt. Die Firma arbeitet mit dem Inliner-Verfahren, das die vorhandenen Schachtzugänge nutzt. Die Straßen müssen also nicht aufgerissen werden.