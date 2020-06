Ist es eine Weltkriegsbombe? Am Sonntag, 7. Juni, soll geklärt werden, ob auf einer Baustelle in der Landauer Königstraße ein Sprengkörper im Untergrund schlummert. Dort war bei der Untersuchung eines Abrissgrundstücks eine Anomalie festgestellt worden. Nach Angaben von Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann wird der Kampfmittelräumdienst des Landes den Gegenstand freilegen. „Sollte sich dies bewahrheiten, werden wir das weitere Vorgehen und den Fahrplan für die Entschärfung eng mit den Fachleuten des Kampfmittelräumdiensts abstimmen“, kündigen Hirsch und Hartmann an.

Für die Freilegung ist noch keine Evakuierung erforderlich. Allerdings werden die unmittelbaren Anwohner des Grundstücks in der Königstraße 53 aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Sie werden vom Ordnungsamt unter anderem per Wurfzettel informiert. Für die Dauer der Freilegung muss die Königstraße im betroffenen Bereich für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Die Anomalie war Ende April bei Sondierungsarbeiten gefunden worden.