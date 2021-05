Die neuen Parkplätze am früheren Standort der Süwega-Halle auf dem Alten Messplatz in Landau werden nicht wie angekündigt im Lauf der kommenden Woche fertig sein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat der Kampfmittelräumdienst am Montag bei einer Routineuntersuchung eine größere und mehrere kleinere „Anomalien“ im Boden gefunden. Dabei handelt es sich um Metall. „Das ist zunächst kein Grund zur Sorge, muss aber natürlich abgeklärt werden“, sagt Stadtsprecherin Sandra Diehl. Am Mittwoch kommender Woche werde eine Fachfirma mit Hilfe eines Spezialbaggers die Funde vorsichtig freilegen. Dazu müsse der Platz nicht gesperrt werden.

Dass bei Sondierungen Metall im Boden gefunden wird, komme sehr häufig vor, sagt Diehl. Meist handele es sich dabei um alte Wasserleitungen oder andere Metallgegenstände. Im Schwanenweiher wurde jüngst eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.