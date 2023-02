Arbeiter der Baustelle an der Landauer Schlösselkreuzung haben Ende vergangener Woche einen Kampfmittelfund gemacht. Die verrosteten Kugeln, die im Boden gefunden wurden, stellten jedoch keine Gefahr dar und beeinträchtigten die Baustelle nur kurz. Der sofort verständigte Kampfmittelräumdienst transportierte die fünf Kugeln ab. Vermutlich handelt es sich um Kanonenkugeln aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Wie das Ordnungsamt der Stadt mitteilt, hatte es den Weiterbetrieb der Baustelle in diesem Bereich nach dem Fund zunächst untersagt. Doch schon wenige Stunden später konnten die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Eine Gefahr für Passanten bestand zu keiner Zeit; es kam auch nicht zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Kanonenkugeln werden in Landau immer wieder gefunden. Sie können vom feindlichen Beschuss bei den diversen Belagerungen der ehemaligen Festung stammen, oder aber aus dem Arsenal der Verteidiger. Entsprechende Funde gab es bei der Sondierung des ehemaligen Gartenschauareals ebenso wie bei der Sanierung des Hauses zum Maulbeerbaum, wo solche Funde auch schon versteigert wurden, um Geld für die weiteren Arbeiten zu beschaffen.