Der Offene Kanal Weinstraße und die Stadt Landau haben eine Kampagne gestartet, mit der das bürgerschaftliche Engagement insbesondere nach der Durststrecke in der Hochphase der Corona-Pandemie weiter gestärkt werden soll. Unter dem Motto „Mehr denn je – Du wirst gebraucht“ möchte das Studio Landau des Offenen Kanals (OK) anderen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit geben, sich selbst und ihre Aktivitäten über moderne Medien zu zeigen und so Menschen zum Mitmachen zu motivieren. Dazu dreht der OK Imagefilme für Vereine und bietet Unterstützung beim „Selbstdrehen“ an.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch dankt dem Team des Bürgerfernsehens für dieses außergewöhnliche Engagement, das von der städtischen Ehrenamtskoordinatorin Angelika Kemmler unterstützt und von der Versicherungskammer Stiftung gefördert wird. Stephan Glöckler von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz betont: „Oft bieten kurze Filme für Vereine einen großen Mehrwert. Egal ob auf der Webseite oder der eigenen Facebook-Fanpage, mit kleinen Filmen kann man Botschaften besser vermitteln.“

Zwei Seminare

Für zwei Seminare sind noch Plätze frei. Am Samstag, 16. Oktober, geht es von 10 bis 12 Uhr im Online-Seminar um Filme für Social Media und Crowdfunding. Wer sein eigenes Projekt baldmöglichst praktisch verwirklichen will, bekommt am Samstag, 23. Oktober, von 10 bis 15 Uhr bei einem Praxisworkshop in Präsenz das nötige Werkzeug an die Hand.

Infos

www.bz-bm.de/seminare