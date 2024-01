Am Samstag gegen 17.50 Uhr geriet an der Mittelmühle in Hainfeld ein Kamin in Brand. Sachschaden entstand am Gebäude nicht. Feuerwehr und Schornsteinfeger ließen den Kamin kontrolliert abbrennen. Bei Kaminbränden gerät Ruß in Brand. Zum Löschen darf kein Wasser verwendet werden, weil das explosionsartig verdampfen kann.