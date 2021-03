Wegen auffälligen Metall-Anbauteilen hat die Polizei am Dienstag einen Lastwagen auf dem Parkplatz an der L 512 bei Rhodt kontrolliert. Nach Auskunft des 68 Jahren alten Fahrers handelt es sich um Halterungen für Kameras, mit denen der Fahrer Gefahren im toten Winkel erkennen will. Das Fahrzeugzubehör habe er bereits vor über 20 Jahren eigenständig entwickelt, und es sei inzwischen von verschiedenen Nutzfahrzeugherstellern übernommen worden, teilte der Mann den Polizisten mit. Allerdings konnte er keinen Nachweis über die Abnahme durch eine Hauptuntersuchungsstelle vorlegen. Der Fahrer habe angegeben, die Teile vor jedem Tüv-Termin abzumontieren. Da die Extras scharfkantig waren und über die Fahrzeugbreite hinausragten und die Stromzuführungen nur mit Klebeband befestigt waren, untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt, und sie informierten die Bußgeldstelle, weil aufgrund der Veränderungen am Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen sei.