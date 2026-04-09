Zwischen Flemlingen und Roschbach ist der Kaltenbach umgestaltet worden. Dazu gehören auch Retentionsräumen für Starkregen.

Der Kaltenbach in der Nachbarschaft des Klima-Arboretums der Verbandsgemeinde Edenkoben in Flemlingen ist renaturiert worden. Den Abschlussbericht stellte Landschaftsarchitekt Kurt Garrecht aus Herxheim in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Umweltschutz und Landschaftspflege der Verbandsgemeinde Edenkoben vor.

Zu der umgestalteten Fläche gehören auch Retentionsräume für Starkregen. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben/oho

Auf 600 Metern zwischen Flemlingen und Roschbach wurden die alten Betonschalen ausgebaut und das Gewässer erhielt ein neues Fließbett. Im Westen entstanden Retentionsräume in Form von Mulden und Tümpeln. Außerdem wurde ein größerer Teich angelegt, der auch als Rückhaltung bei künftigen Starkregenereignissen dienen soll.

90 Prozent der Kosten gefördert

„Diese Maßnahme vereint mehrere Effekte: Der Natur wird mit der Renaturierung wieder viel zurückgegeben und im Rahmen des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes wurde ein erforderlicher Retentionsrahmen geschaffen“, wird Bürgermeister Daniel Salm (FWG) in einer Pressemitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben zitiert.

Auch der Teich wurde aufbereitet. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben/oho

Gefördert wurde die Maßnahme durch die Aktion Blau Plus mit 90 Prozent der Planungs- und Baukosten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 138.024 Euro, die Verbandsgemeinde Edenkoben trägt davon 13.802 Euro.