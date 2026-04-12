Eine kalifornische Kettennatter hat am Samstag, 11. April, gegen 22.05 Uhr in Herxheim für Aufregung gesorgt. Ein Anwohner entdeckte die auffällig gefärbte Schlange in einer Spalte der Hausfassade im Sebastiansring und alarmierte die Behörden. Nach Angaben der Polizei Landau konnte eine heimische Art aufgrund der Musterung ausgeschlossen werden.

Da sich vor Ort kein Halter meldete, verständigte die Polizei die Tierrettung Rhein-Neckar. Diese fing das Tier ein und identifizierte es als kalifornische Kettennatter. Die Schlange ist ungiftig, gehört jedoch nicht zu den heimischen Arten in Europa. Unklar ist bislang, ob das Tier aus einem Terrarium entkommen ist oder absichtlich ausgesetzt wurde.