Zum 70. Geburtstag des Pfälzer Fotografen Karlheinz Schmeckenbecher hat der Landauer Knecht-Verlag einen Kalender herausgebracht. Aus 630 Bildern des vor neun Jahren verstorbenen Fotokünstlers haben Markus Knecht und Nachlassvertreter Peter Lauer zwölf Landschaftsaufnahmen herausgesucht, die durch das kommende Jahr führen. Die einfühlsamen Texte über den „Meister der ästhetischen Fotografie“ stammen von Theresia Riedmaier. Karlheinz Schmeckenbecher ist in der Südpfalz eine Institution gewesen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch bezeichnete ihn bei der Vorstellung des Kalenders als Fotografenlegende in der Südpfalz. Jahrzehntelang hat Schmeckenbecher als Pressefotograf für die RHEINPFALZ gearbeitet. Gemeinsam mit Markus Knecht kuratiert Christian Freichel-Tworeck vom Verein Strieffler-Haus der Künste eine Ausstellung, die vom 8. Mai bis 3. Juli im Strieffler-Haus in Landau zu sehen sein wird. Der Kalender ist für 15 Euro beim Bücherknecht, Theaterstraße 19, in Landau zu haben. Die Winterlandschaft (unser Foto) ziert das Dezember-Blatt.