Die Kakteenfreunde Südliche Weinstraße laden am 6. und 7. Mai 2023, jeweils von 10 bis 17 Uhr, in der Geflügelzuchthalle, Conrad-Rauh-Weg, in Offenbach zu den Südpfälzer Kakteen-und Pflanzentagen ein. Diese Veranstaltung gibt es mittlerweile schon seit über 30 Jahren, teilt der Verein mit. Die Aussteller kommen aus der näheren Umgebung, aber auch aus den Niederlanden. Sie bieten Kakteen (auch frostharte), mediterrane Pflanzen und Raritäten, Steingartenpflanzen, Stauden, Kräuter, Aloe-vera-Produkte und Zubehör (Töpfe, Etiketten, Substrat) an. Darüber hinaus gibt es Pfälzer Spezialitäten, selbst gebackenen Kuchen und eine Tombola. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Info



Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kakteenfreunde-suedliche-weinstrasse.de