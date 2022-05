Der Kulturverein Kapellen-Drusweiler lädt für Sonntag zu „Mama Mia“, der Kaffee-und-Kuchen-Show zum Muttertag, in die Wasgauhalle ein. Wasser, Tee und Kaffee stehen vorbereitet auf den Tischen, der Verein „Streunerpfoten Südpfalz“ fährt für den guten Zweck ein Kuchenbuffet auf. Die Unterhaltungsdamen Irmgard Knüppel und Marion Wilmer „backen“ dazu eine Show rund um den Muttertag – von Caterina Valente bis Heintje, von Udo Jürgens bis Abba. Das Programm beginnt um 15 Uhr, Einlass ist ab 14.15 Uhr.

Karten zu 20 Euro (Kaffee, Tee und Wasser inklusive) gibt es per E-Mail an kulturverein@kapellen-drusweiler.de oder bei Ulrike Job unter Telefon 0172 7049213 (auch Whatsapp), beim Weinlokal Schlosserei in Kapellen-Drusweiler sowie beim Wollgeschäfte Julaine und beim Tourismusbüro in Bad Bergzabern.