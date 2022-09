Zu einen Stromausfall ist es am Montagabend gegen 21.10 Uhr in Landau gekommen, teilte die Stadt mit. Betroffen waren die Innenstadt sowie ein Teil des Herbstmarkts. Um 23.05 Uhr sei das betroffene Gebiet wieder komplett mit Strom versorgt worden. Die Trafostation „Versorgungsamt“ lief zwischenzeitlich mit Notstrom. Auslöser war ein Defekt in der Kabelstrecke, der zu einer veränderten Spannung in der Leitung führte, was wiederum andere Defekte auslöste, heißt es weiter.