Der Löwenherz- und der Barbarossatunnel auf der B 10 werden am Donnerstag, 19. September, ab 15 Uhr in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Grund dafür sind die Arbeiten zum Beheben eines Kabelschadens. Die Sperrung wird voraussichtlich in der Nacht zum Freitag enden. Die Umleitung in Richtung Pirmasens erfolgt über Annweiler.