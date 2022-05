Unbekannt haben zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, im Gewerbepark in Queichheim einen Baustellencontainer aufgebrochen und einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Diebe an einem Container in der Maria-Goeppert-Mayer-Straße zu schaffen. Sie stahlen hochwertige Werkzeuge, durchtrennten außerdem sämtliche bereits dort verlegte Baustellen-Starkstromkabel und ließen die ebenfalls mitgehen. Die Polizei in Landau, Telefon 06341 2870, erbittet Hinweise.