Die Quarantäne nach einem positiven Corona-Test kann für Betroffene ab sofort bereits nach fünf Tagen beendet werden. Darauf weisen Kreis- und Stadtverwaltung hin. Nach der Absonderungsverordnung des Landes gilt: Wer positiv auf Corona getestet wurde, ist weiterhin verpflichtet, sich unverzüglich in Absonderung zu begeben. Neu ist allerdings, dass diese Quarantäne bereits nach fünf Tagen, ohne dass ein Freitesten notwendig ist, beendet werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass in den letzten 48 Stunden vor Beendigung der Isolation keine typischen Symptome einer Corona-Infektion mehr auftreten. Halten Symptome wie Fieber oder Husten an, muss auch die Absonderung fortgesetzt werden – bis zu maximal zehn Tagen. Besondere Regelungen gelten laut den Behörden für Beschäftigte bestimmter Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste oder Arztpraxen: Die Mitarbeiter müssen nach Beendigung ihrer Quarantäne vor Arbeitsbeginn ein negatives Testergebnis eines bei einer Testeinrichtung vorgenommenen PoC-Antigentests oder einen entsprechenden PCR-Test vorlegen. Welche weiteren medizinischen Berufe oder Einrichtungen betroffen sind, kann auf der Webseite der Kreisverwaltung unter Corona> FAQ eingesehen werden.

Arbeitsquarantäne gilt weiter

Kontaktpersonen – unabhängig von Impfstatus oder Alter – müssen nicht mehr in Quarantäne. Die neuen Absonderungsregelungen gelten auch für Schulen und Kindertagesstätten, betonen die Verwaltungen. Sollte eine infizierte Person nach Ablauf der fünf Tage 48 Stunden symptomfrei sein, kann sie (ab dem sechsten Tag) sofort in die Einrichtung zurückkehren, ansonsten verlängert sich die Absonderung bis zu maximal zehn Tagen. Ein Freitesten von „Kontaktkindern“ ist, nach der Absonderungsverordnung, nicht mehr notwendig.

Weiterhin gilt die sogenannte Arbeitsquarantäne, das heißt positiv getestete aber symptomfreie Personen dürfen an die Arbeitsstätte zurückkehren. Das kann nach Absprache zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern vereinbart werden. Es gelten eine FFP2-Maskenpflicht und Kontaktreduktion auf ein Minimum.