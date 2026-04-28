Künstliche Intelligenz spielt inzwischen auch im Weintourismus eine große Rolle. Das hat der Infotag Tourismus Südliche Weinstraße in Maikammer gezeigt.

Beim jüngsten Infotag Tourismus Südliche Weinstraße im Bürgerhaus Maikammer ging es um Erlebnisse, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) als Faktor bei der Reiseentscheidung. 120 Teilnehmer aus Tourismus, Weinwirtschaft und Partnerorganisationen nutzten den Nachmittag für Information, Diskussion und Vernetzung.

Im Mittelpunkt standen Vorträge von Gergely Szolnoki von der Hochschule Geisenheim über internationale Trends im Weintourismus sowie von Daniela Wiehenbrauk von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn zu KI-Agenten und deren Einfluss auf den touristischen Alltag, heißt es in einer Mitteilung. Szolnoki erklärte, dass Gäste Erlebnisse, Geschichten und authentische Begegnungen suchen. Kooperationen, klare Zielgruppenansprache und nachhaltige Angebote gewännen an Bedeutung. Wiehenbrauk machte deutlich, wie stark KI-gestützte Systeme Such- und Buchungsprozesse bereits heute beeinflussen. Für Betriebe bedeute das, Angebote auch strukturiert und maschinenlesbar aufzubereiten, um sichtbar zu bleiben.

Optimierungsbedarf bei Online-Buchbarkeit

In Talkrunden wurde unter anderem Optimierungsbedarf bei Online-Buchbarkeit und Strukturierung von Daten zu weintouristischen Angeboten benannt. Über das Informations- und Reservierungssystem Deskline könnten Leistungsträger ihre Daten strukturiert und offen erfassen, erläuterten Martin Weier von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH und Anita Ballweber. Die Daten könnten anschließend gefunden und genutzt werden, etwa auch von KI-Agenten.

Beim abschließenden „Gebabbel bei Supp un Woi“ stand vor allem das Netzwerken im Vordergrund. „Der Infotag hat gezeigt, wie groß das Interesse an aktuellen Informationen und dem Austausch untereinander ist. Wir wollen mit diesem Format aktuelle Themen aufgreifen, Wissen bündeln und gemeinsam mit unseren Leistungsträgern an einer zukunftsfähigen Entwicklung von Tourismus und Wein an der Südlichen Weinstraße arbeiten“, erklärte die Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstraße, Uta Holz.