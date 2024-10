Der wohl derzeit umstrittenste Neubau in Landau wächst eigentlich recht flott in die Höhe. Am Samstag waren ein paar Arbeiter noch in der Hocke oder auf Knien zugange, nun geht ohne Gerüst überhaupt nichts mehr. Die Rede ist natürlich vom Garderobenbau am Universum-Kinocenter, direkt am C&A-Gebäude. Der fertiggestellte Holzbau soll im November bereits nutzbar sein, rechtzeitig zum Start des Palais-Events am 18. im benachbarten früheren Kino. Das Holzprojekt hat, weil es gegen die Altstadtsatzung verstößt, eine Ausnahmegenehmigung vom Bauausschuss der Stadt bekommen. Aus diesem Grund, und weil es nicht in die Gegend passe, haben die SPD und der Verein Stadtbild Deutschland Kritik am Vorhaben der Investoren Harald Erny und Christian Ruppel geäußert. Umgesetzt wird es vom Karlsruher Büro Archis.