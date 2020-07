Der Künstler Dietrich Gondosch, Gründer der 1989 ins Leben gerufenen Kunstschule Villa Wieser, ist am Samstag in Billigheim an einer Krebserkrankung gestorben. Mit der Kunstschule hat der Karikaturist und Kunstphilosoph, Visionär und Praktiker der Region eine einmalige Institution hinterlassen, wo freischaffende Künstler begabten Laien bei der Entwicklung einer eigenen Handschrift helfen. Bis 2009 hat er die Schule geleitet und deren Programm weiterentwickelt.

Geboren wurde Gondosch 1942 im siebenbürgischen Bistritz in Transsylvanien, das heute in Rumänien liegt. Bei Kriegsende floh die Familie mit dem kleinen Jungen nach Schwäbisch Hall, wo er in einem Pfarrhaushalt aufwuchs. Gezeichnet hat Gondosch seit seinem 15. Lebensjahr, auch während der Schulzeit im kirchlichen Internat.

Später hat er in Heidelberg, Mannheim und Stuttgart Philosophie und Psychologie studiert und war bis 1996 Mitarbeiter eines Frankfurter Verlags als Philosophieredakteur und Autor philosophischer Lehrwerke und Buchillustrator. So veröffentlichte er unter anderem das „Lehrbuch der Philosophie“ und „Unzeitgemäße Kunstbetrachtungen“. Danach hat Gondosch als freischaffender Künstler gearbeitet.

Mit der eigenen Familie – der Frau und drei Kindern – ist er 1972 ins südpfälzische Billigheim gezogen. Da hatte seine eigene künstlerische Arbeit als Tuschezeichner schon an Bedeutung gewonnen. Mit Ausstellungen in der Region machte er sich schnell einen Namen. Das Thema seiner aufs Wesentliche reduzierten Zeichnungen und Karikaturen, die er mit filigranem und zugleich schwungvollem Strich schuf, fand er im normalen Alltag. Für alle Eigenheiten, Berufsbilder, Sportarten, Charaktere kehrte er mit feinem Humor das Typische heraus. Dabei ließ er immer Wohlwollen für den Menschen erkennen. „Ich bin ein absoluter Optimist“, hat Gondosch einmal gesagt. „In allem sehe ich das Positive, ich mag nicht das Rumgenörgel.“