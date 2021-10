Erwin Würth aus Petersbächel wird auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit in Landau wieder mit seinem Ausstellungsformat „Holz-Art to go“ vertreten sein. Unter dem Motto „Feuer und Flamme für Landau“ hat Würth in seinem Atelier individuelle Leuchten und Lampen hergestellt. Die Unikate sind aus einheimischen Hölzern und biologisch behandelt. In über 40 Landauer Geschäften werden von Anfang November bis Ende Januar nahezu 80 der Flammenobjekte in den Schaufenstern ausgestellt, wie Würth mitteilt. Ab 8. Dezember ist er bei den Kunsthandwerkern auf dem Thomas-Nast-Nikolausmarkt anzutreffen.