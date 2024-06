„Happy Birthday Landau – für dich soll’s rote Rosen regnen.“ Unter diesem Titel hat der Künstler Martin Lorenz der Stadt Landau zum Jubiläum 750 Jahre Stadtrechte einen Blumenstrauß der besonderen Art geschenkt. Die seit Anfang Mai in der Landauer Stadtbibliothek ausgestellte Installation wird nun aufgelöst. Lorenz bietet jede Rose für mindestens einen Euro an und lässt den Erlös der Jugendarbeit der Stadtbücherei zugute kommen. Die gespendeten Rosen hat der Künstler in seinem Atelier in St. Martin getrocknet, mit Wachs konserviert und mit Papier laminiert. Die Blumenstängel hängen Kopf über an Nylonfäden. Wer sich eine Rose „pflücken“ möchte, kann das noch am heutigen Dienstag von 14 bis 18 Uhr und Donnerstag sowie Freitag ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.