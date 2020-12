Zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße in Bad Bergzabern wurde die Feuerwehr am Montag gegen 14.15 Uhr alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung ausgehend von der Küche einer Kellerwohnung fest, wie die Polizei berichtet. Es entstand nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Schaden in Höhe von 5000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Kripo Landau zur Brandursache dauern an.