Ein Streit in einer Landauer Wohngemeinschaft ist am Samstagnachmittag in eine körperliche Auseinandersetzung ausgeartet. Nach Angaben der Polizei war die Sauberkeit in der WG Auslöser der Handgreiflichkeiten. Der 48-jährige Beschuldigte hatte keine Lust, der Aufforderung seines 35-jährigen Mitbewohners zu folgen und das WC richtig zu reinigen. Der ältere der beiden Männer schlug seinem Mitbewohner mit der Hand ins Gesicht, wodurch dieser Rötungen und Kratzer davontrug. Der Schmutzfink muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.