Das Interesse am Umbau der Königstraße ist groß. 170 Landauer ließen sich im Universum-Kinocenter von der Verwaltung erklären, wie sie den modernen Straßen- und Aufenthaltsraum schaffen will.

Da fehlte eigentlich nur noch das Popcorn, formuliert die Pressestelle der Verwaltung in ihrer Mitteilung flapsig. Denn rund 170 Besucher nahmen in den roten, gepolsterten Kinosesseln Platz, holten sich die neuesten Informationen zum geplanten Mammut-Bauprojekt ab und stellten ihre Fragen. Mit den vorbereitenden Arbeiten für den ersten Bauabschnitt zwischen Queich und Friedrich-Ebert-Straße soll in der Woche ab dem 13. Februar begonnen werden. Der nördliche Teil der Straße wird dann ab dem Jahr 2024 ausgebaut.

„Dem Namen nach sollte die Königstraße die schönste Straße in Landau sein, das ist sie im Moment an vielen Stellen aber noch nicht“, sagte Verkehrsdezernent Lukas Hartmann über die in die Jahre gekommene „Kingstreet“ im Herzen der Stadt. Die Straße wird komplett umgebaut – vom Straßenbelag über die Leitungen im Untergrund bis – stellenweise – zur Straßenraumaufteilung. „Die Königstraße ist stark vom Handel geprägt. Und klar, das Internet ist unschlagbar günstig und bequem, aber Aufenthaltsqualität, Spielmöglichkeiten, Gastronomie, gute Beratung im Einzelhandel, Stadtgrün und eine schöne Stadt, in der die Menschen sich gerne aufhalten, sind unsere Chance gegen den Onlinehandel“, ist Hartmann überzeugt.

Mit Multifunktionsfläche

Aus diesem Grund hat die Verwaltung für die Königstraße einen Kompromiss zwischen dem Erhalt möglichst vieler Auto-Parkplätze und einer hohen Aufenthaltsqualität für Passanten gefunden, heißt es. Was genau geschehen soll, erläuterten beim Termin Ralf Bernhard, Abteilungsleiter beim Stadtbauamt, Bernhard Eck, Vorsitzender des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs (EWL), dessen Mitarbeiter Udo Adams und Ruben Giehl von Energie Südwest.

Die neue Königstraße soll aus drei Teilbereichen bestehen: einem nördlichen und einem südlichen mit einer „klassischen“ Fahrbahn für Auto- und Fahrradfahrer sowie einem Gehweg für Fußgänger – und einer Multifunktionsfläche für alle Verkehrsarten zwischen Martin-Luther-Straße und Rosengasse, die einheitlich gepflastert und mit Spielpunkten und Sitzmöglichkeiten ausgestattet wird. Denn: Aktuell ist der Durchgangsverkehr mit knapp 3000 Autos am Tag ohne Ziel in der Königstraße ein Problem. Die Verwaltung wird aus diesem Grund die aktuelle Einbahnstraßenregelung im Süden zwischen Martin-Luther-Straße und Friedrich-Ebert-Straße umdrehen. Alle Anwesen bleiben natürlich anfahrbar; es wird jedoch nicht mehr möglich sein, die Straße von einer Seite zur anderen einfach durchzufahren.

Außerdem sind für die Königstraße rund 40 neue Bäume vorgesehen sowie eine neue Straßenbeleuchtung. 40 Parkplätze sollen erhalten bleiben, „kaum weniger als jetzt“, teilt die Verwaltung mit. Es werden zusätzliche Fahrradbügel aufgestellt.

Info

Die Pläne zum Ausbau der Königstraße sind unter www.landau.de/königstraße zu finden.