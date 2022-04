Die Landauer Königstraße wird am Dienstag, 12. April, wegen einer Kampfmitteluntersuchung abschnittsweise gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, wird so der wohl Ende des Jahres beginnende Umbau der Straße vorbereitet. Die Verwaltung bittet Autofahrer darum, spätestens ab 9 Uhr nicht mehr auf dem Teil der Königstraße zwischen Kreisel im Süden und Theaterstraße zu parken. Die Arbeiten sollen am frühen Nachmittag abgeschlossen sein.

Wie berichtet, wird die Königstraße in drei Teilen modernisiert. Im Süden vom Kreisel bis zur Martin-Luther-Straße wird die Einbahnstraßenrichtung umgedreht. Im Nordteil zwischen Rosen- und Zeughausgasse soll sich auch recht wenig ändern. Dafür aber im Mittelteil zwischen Martin-Luther-Straße und Rosengasse (direkt nördlich vom Modehaus Jost). Er wird komplett anders aussehen als die von alters her gewohnte Königstraße. Hier wird es einen „shared Space“ geben. Heißt: keine Trennung mehr zwischen Fahrbahn und Gehweg. Und dieser soll teilweise nicht mehr für Autofahrer befahrbar sein. Denn: Eine „temporäre Fußgängerzone“ mit abends automatisch hochfahrenden Pollern ist geplant.