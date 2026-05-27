Wer derzeit durch die Königstraße läuft, sieht vor allem Baustellenzäune und offene Flächen. Die Stadt erklärt, was aktuell passiert und warum davon nicht viel zu sehen ist.

In der Königstraße gehe es derzeit vor allem um das, was später niemand mehr sieht, sagt Ralf Bernhard, Leiter der Mobilitätsabteilung im Stadtbauamt: Leitungen würden erneuert, Rohre verlegt und der Untergrund so vorbereitet, dass künftig auch Fernwärmeleitungen Platz finden. Wer einen Blick in die Baustelle werfe, könne beobachten, wie aufwendig die Arbeiten seien. „Das ist wie ein Blick hinter die Kulissen“, so Bernhard. „Wenn man aber erst einmal aus dem Untergrund raus ist, geht es vergleichsweise schnell – dann kommen Pflaster und Asphalt oben drauf.“

Aktuell läuft der Bauabschnitt zwischen Queich und Rosengasse. Ziel sei es, bis Ende des Jahres den Bereich bis zur Einmündung der Rosengasse fertigzustellen. Die Arbeiten liegen laut Stadtverwaltung im Zeitplan. Danach folgt der nächste Abschnitt bis zur Trappengasse.

Da soll die Reise hingehen

Schon jetzt lasse sich anhand des bereits umgestalteten Bereichs zwischen Reiterstraße und Bachgasse erahnen, wie die Königstraße künftig aussehen wird: mehr Grün, mehr Licht und mehr Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig soll die Straße aber erreichbar bleiben, bei Erhalt der Parkplätze. Die aktuelle Planung greife die Wünsche aus der Bürgerbeteiligung auf und stelle einen bewussten Kompromiss dar.

Die auffälligen roten Übergangsbretter kämen bei vielen Menschen gut an, heißt es aus der Verwaltung. Sie ermöglichten Rollstuhlfahrern sowie Eltern mit Kinderwagen ein leichteres Passieren – und wirkten fast wie ein kleiner roter Teppich. Dass die Baustelle für Geschäfte, Gastronomie und Anwohner eine große Belastung darstelle, sei der Stadt bewusst, betont Oberbürgermeister und Bau- und Mobilitätsdezernent Dominik Geißler (CDU): „Aber am Ende entsteht hier eine moderne, attraktive Einkaufsstraße mit hoher Aufenthaltsqualität.“

Der aktuelle Bauabschnitt wird mit hellem Pflaster gestaltet. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Königstraße Ende 2027 vollständig fertig sein.