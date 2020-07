Die Vorbereitungen zur Öffnung der Königstraße für den gegenläufigen Radverkehr Ende kommender Woche laufen. Auf einigen Parkplätzen ist nun da Halten verboten, damit die Straße markiert werden kann, teilt die Stadt mit. Die Öffnung der Straße für Radfahrer auch in Richtung Süden bettet die Stadtverwaltung in einen größeren Kontext ein. Die Stadt plant, die Fußgängerzone montags bis samstags in der Zeit von 11 bis 18.30 Uhr für Radfahrer zu sperren. Gleichzeitig soll rund um die Zone ein Bereich für Radfahrer entstehen, etwa durch die Öffnung der König- und der Martin-Luther-Straße für den gegenläufigen Radverkehr, aber auch durch die Sperrung der Waffen- und der Reiterstraße. Als Kompensation für wegfallende Parkplätze soll ein kostenloser Altstadtshuttle zum Einsatz kommen, der im 20-Minuten-Takt auf dem inneren Ring fährt. Der Autoverkehr soll sich künftig vor allem auf die großen Ringstraßen konzentrieren. Außerdem wurden auf dem Alten Messplatz, am Großmarkt sowie dem Weißquartierplatz 50 weitere Parkplätze geschaffen und der Verwaltungsparkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße 3 an Samstagen kostenfrei geöffnet.