Die Königstraße ist wieder befahrbar – genauer: der erste, südliche Bauabschnitt. Jetzt fehlen nur noch etwas Erde in den Baumbeeten, Bänke und Fahrradbügel. Im Abschnitt zwischen Martin-Luther-Straße und Queich kann es wegen Pflasterarbeiten noch zu punktuellen Verkehrsbehinderungen kommen, teilte die Stadtverwaltung mit. Ziel des Umbaus war es, die deutlich in die Jahre gekommene Straße so aufzuwerten, dass sie für alle Verkehrsarten besser nutzbar ist und mehr Aufenthaltsqualität bietet, so Bürgermeister Lukas Hartmann. (Grüne). Voraussichtlich ab Mittwoch, 4. September, ist der Abschnitt der Martin-Luther-Straße zwischen Weißquartierstraße und Königstraße nur noch eingeschränkt nutzbar. Für Freitag, 6. September, ist dort eine Vollsperrung geplant, weil die Fahrbahn asphaltiert wird. Danach wird die Fahrtrichtung in der südlichen Königstraße umgedreht. Der Baubeginn für den nördlichen Abschnitt der Königstraße zwischen Queich und Zeughausgasse ist für nächstes Frühjahr geplant.

Die neue Königstraße besteht aus drei Teilbereichen: einem nördlichen und einem südlichen mit klassischer Fahrbahn für Auto- und Fahrradfahrende und einem Gehweg sowie einer Multifunktionsfläche für alle Verkehrsarten zwischen Martin-Luther-Straße und Rosengasse. Um den hohen Durchgangsverkehr zu reduzieren, wird die Verwaltung die Einbahnstraßenregelung im Süden umdrehen. Rund 40 Auto-Parkplätze werden gebaut. Außerdem wird die Straße mit rund 40 neuen Bäumen deutlich grüner.