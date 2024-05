Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) lässt derzeit unter der Königstraße einen weiteren Teil des Abwasserkanalnetzes entkoppeln, also das Mischwassersystem in ein Trennsystem umbauen. Wie der EWL mitteilt, dient die Baumaßnahme gleich mehreren Zwecken. „Ein neuer Regenwasserkanal soll hier künftig die Speicherung und separate Ableitung von Oberflächenwasser aus Niederschlägen einerseits und Schmutzwasser aus den Haushalten andererseits ermöglichen“, erläutert Dr. Markus Schäfer, Vorstand des EWL. „Das Schmutzwasser fließt dann zur Kläranlage, das Regenwasser von Dächern und Straßen aber künftig nach Vorbehandlung und Drosselung direkt in die Queich.“ Durch diese Entlastung der Kläranlage könne diese ihre Aufgaben besser leisten, was auch dem Klima- und Umweltschutz diene. Zum anderen würden durch kurze Wasserwege die natürlichen Wasserkreisläufe gestärkt. Zur Hochwasservorsorge baue man ergänzend Speicherboxen im Straßenkörper der Königstraße ein. Das bei Starkregen anfallende Niederschlagswasser werde von dort verzögert in die Queich geleitet. Die Bauarbeiten im südlichen Teil der Königstraße, zwischen Martin-Luther-Straße und Reiterstraße, sollen nach derzeitiger Planung im August beendet sein. Danach solle auch nördlich der Queich ein separater Kanal für Niederschlagswasser gebaut werden.