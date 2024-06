Erinnern Sie sich? Am verregneten Samstagvormittag des Stadtfests der 750-Jahr-Feier auf dem Landauer Rathausplatz war der Club der Köche Südpfalz mit einem Live-Cooking vertreten. Auf der großen Bühne brutzelten die Köche und kredenzten den Besuchern Kostproben der Saumagen-Gemüse-Pfanne. Einige Tage zuvor, am Muttertag, hatte der Club bereits einen öffentlichen Auftritt auf dem Rathausplatz. Schon seit vielen Jahren Tradition, schälten die Köche auch diesmal wieder gegen eine kleine Spende Spargel. Es kamen 878,30 Euro zusammen, die dem stationären Hospiz auf dem Bethesda-Campus zugedacht wurden. Der Verein unter Führung des Vorsitzenden Fritz Lindemann überreichte den symbolischen Scheck im Bethesda an Nieske Schilling, Leiterin des Hospizes Landau-Südliche Weinstraße und Teil der Geschäftsführung des Bethesda Landau.