Am Montag, 8. Juli, begeben sich Lena Sturhan und Lukas Irtel von Brenndorff, Studierende des Fachs Darstellendes Spiel an der Uni in Landau, auf eine Erich Kästner-Spurensuche. Anlass ist der 50. Todestag des Jugendbuchautors, der mit Klassikern wie „Emil und die Detektive“ und „Das fliegende Klassenzimmer“ Generationen von Lesern begeistert hat. Doch wer war der Mann hinter diesen zeitlosen Geschichten, die weit über Kinderliteratur hinausgehen. Seine politischen Schriften und Erwachsenenlyrik zeigen eine andere Seite des Autors. Die Studierenden werden Kästners Leben und Werk aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und dabei auch weniger bekannte Aspekte seines Schaffens präsentieren. So wird unter anderem erzählt, welche Schwierigkeiten Kästner während des Nationalsozialismus bekam. Seine Werke wurden auf den Scheiterhaufen verbrannt, er gehörte zu den unerwünschten Autoren. Die Veranstaltung am Montag, 8. Juni, beginnt um 19 Uhr im Audimax am Campus Landau, Fortstraße 7. Der Eintritt ist frei.